Более 700 водителей пренебрегли жизнью своих детей в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-14T10:44:46+03:00

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В Кемерове с начала года поймали 700 водителей, которые перевозили детей с нарушениями. В пятницу, 15 марта, в городе запланированы очередные рейды.

– 15 марта сотрудники кемеровской Госавтоинспекции проведут в разных районах города массовые проверки водителей, которые не соблюдают требований правил по перевозке детей-пассажиров. Рейды начнутся в утренние часы вблизи образовательных учреждений - школ, детских садов, а также вблизи медицинских учреждений и продолжатся в течение дня, – рассказал врио заместителя начальника ОГИБДД Кемерова Дмитрий Ложкин.

Отмечается, что с начала года за нарушение перевозки детей в отношении автомобилистов было составлено более 700 материалов. Напомним, что детей до семи лет запрещено перевозить на заднем сиденье автомобиля без автокресла. Данное нарушение наказывается штрафом – три тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU