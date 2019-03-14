Пропавшую 8 марта молодую девушку ищут в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-14T11:11:24+03:00

Девушка не выходит на связь с 8 марта

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В Новокузнецке пропала 24-летняя девушка. Ее местонахождение неизвестно с 8 марта.

Полицейские просят помочь в поисках Айсел Наби Кызы Алиевой 1994 года рождения, которая пропала без вести 8 марта. Приметы: возраст 24 года, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темно-каштанового цвета ниже плеч, глаза карие.

Была одета в темно-синие джинсы, черную короткую болоньевую куртку и черные укороченные ботинки на сплошной подошве. При себе у девушки был рюкзак серого цвета.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении Айсел Алиевой, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8 (384-3) 74-14-93, 57-45-98 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU