Видео: кузбассовец без прав, уходя от погони, нарушил ПДД 15 раз

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-14T13:02:50+03:00

В конце концов преследуемый не справился с управлением и врезался в мусорный контейнер Кадр: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Кузбассе 18-летний молодой человек, уходя от погони, 15 раз нарушил правила дорожного движения. Парень сел за руль без прав и запаниковал, увидев сотрудников ГИБДД.

Вблизи поселка Раздольного в Гурьевском районе сотрудники ГИБДД обратили внимание на отечественную легковушку с тонированными стеклами. Они решили проверить автомобиль, однако его водитель проигнорировал требование об остановке и прибавил газу. Сотрудники начали преследование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697128" frameborder="0"></iframe> Погоня в Гурьевском районе.Автор: ГУ МВД по Кемеровской области

Уходя от погони, нарушитель неоднократно грубо нарушал ПДД: проехал на красный свет, не предоставил преимущество пешеходам и другое.

- На улице Ленина в Гурьевске водитель не справился с управлением и врезался в мусорный контейнер. Автомобилист выбежал из салона и попытался скрыться от инспекторов, однако безрезультатно, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Задержанным оказался 18-летний житель деревни Беково Беловского района. Он пояснил, что уходил от погони, так как сел за руль, не имея прав. В итоге в отношении нарушителя было составлено 15 административных протоколов. Молодому человеку назначили 10 суток административного ареста и 20 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU