Пьяная женщина без прав угнала автомобиль в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-14T13:05:57+03:00

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Угонщицу оштрафовали на 30 тысяч и возбудили в отношении нее уголовное дело

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В Калтане пьяная местная жительница угнала автомобиль. Примечательно, что женщина не имела водительского удостоверения.

Автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого сидела женщина с признаками алкогольного опьянения, сотрудники ГИБДД остановили на улице Угольной около 15.00. При себе у автомобилистки не оказалось ни прав, ни документов на машину. Впрочем, инспекторы сразу выяснили, что авто находится в угоне, сообщили в УГИБДД Калтана.

Женщина отказалась проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, за что ей назначили 30-тысячный штраф. Кроме того, за угон в отношении горожанки было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU