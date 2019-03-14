Пьяная женщина без прав угнала автомобиль в Кузбассе
В Калтане пьяная местная жительница угнала автомобиль. Примечательно, что женщина не имела водительского удостоверения.
Автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого сидела женщина с признаками алкогольного опьянения, сотрудники ГИБДД остановили на улице Угольной около 15.00. При себе у автомобилистки не оказалось ни прав, ни документов на машину. Впрочем, инспекторы сразу выяснили, что авто находится в угоне, сообщили в УГИБДД Калтана.
Женщина отказалась проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, за что ей назначили 30-тысячный штраф. Кроме того, за угон в отношении горожанки было возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU