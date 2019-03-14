2019-03-14T13:09:26+03:00
Происшествия

В Анжеро-Судженске таксист украл у пассажирки 5000 рублей, чтобы сыграть свадьбу

Теперь ему грозит пять лет тюрьмы
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Таксист не удержался, когда заметил, что на чужой счет пришли деньги, и решил ими распорядиться по-своемуТаксист не удержался, когда заметил, что на чужой счет пришли деньги, и решил ими распорядиться по-своемуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Анжеро-Судженске водитель такси обворовал свою пассажирку. Он перевел с забытого женщиной телефона пять тысяч рублей на свой счет - мужчина планировал организовать свадьбу.

В полицию обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что забыла телефон в такси, а когда водитель вернул гаджет, оказалось, что со счета женщины были списаны пять тысяч рублей. Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого. Молодой человек пояснил, что хотел вернуть телефон сразу после того, как обнаружил его в салоне авто. Однако он заметил, что на счет горожанки пришли деньги и решил воспользоваться ими. Мужчина планировал организовать собственную свадьбу.

Кто знает, захочет ли теперь невеста выходить замуж за человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Музыкальному театру Кузбасса исполнилось 75 лет
12 автомобилей для перевозки пациентов с почечной недостаточностью поступили в больницы Кузбасса
Пьяная женщина без прав угнала автомобиль в Кузбассе
Видео: кузбассовец без прав, уходя от погони, нарушил ПДД 15 раз
Кузбассовец задушил пенсионерку и закопал тело в огороде
Пропавшую 8 марта молодую девушку ищут в Новокузнецке
Более 700 водителей пренебрегли жизнью своих детей в Кемерове
В Кемерове после модернизации открылась пятая поликлиника
В Шерегеше нашли подпольную мастерскую по изготовлению оружия
В Кемерове закрыли пожароопасный торговый центр
Два человека едва не погибли из-за курильщика, устроившего пожар в кемеровской многоэтажке
Кемеровчанам запретят парковаться на одной из улиц
В Кемерове отключили светофоры на двух перекрестках
Серьезный пожар в пятиэтажке в Прокопьевске попал на видео
В кузбасском магазине жили мыши и тараканы
Кемеровские артисты дадут концерт в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»
До черноморских курортов из Кузбасса можно долететь на самолете