В Анжеро-Судженске таксист украл у пассажирки 5000 рублей, чтобы сыграть свадьбу

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-14T13:09:26+03:00

Таксист не удержался, когда заметил, что на чужой счет пришли деньги, и решил ими распорядиться по-своему Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Теперь ему грозит пять лет тюрьмы

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В Анжеро-Судженске водитель такси обворовал свою пассажирку. Он перевел с забытого женщиной телефона пять тысяч рублей на свой счет - мужчина планировал организовать свадьбу.

В полицию обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что забыла телефон в такси, а когда водитель вернул гаджет, оказалось, что со счета женщины были списаны пять тысяч рублей. Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого. Молодой человек пояснил, что хотел вернуть телефон сразу после того, как обнаружил его в салоне авто. Однако он заметил, что на счет горожанки пришли деньги и решил воспользоваться ими. Мужчина планировал организовать собственную свадьбу.

Кто знает, захочет ли теперь невеста выходить замуж за человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU