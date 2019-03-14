В Анжеро-Судженске таксист украл у пассажирки 5000 рублей, чтобы сыграть свадьбу
В Анжеро-Судженске водитель такси обворовал свою пассажирку. Он перевел с забытого женщиной телефона пять тысяч рублей на свой счет - мужчина планировал организовать свадьбу.
В полицию обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что забыла телефон в такси, а когда водитель вернул гаджет, оказалось, что со счета женщины были списаны пять тысяч рублей. Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого. Молодой человек пояснил, что хотел вернуть телефон сразу после того, как обнаружил его в салоне авто. Однако он заметил, что на счет горожанки пришли деньги и решил воспользоваться ими. Мужчина планировал организовать собственную свадьбу.
Кто знает, захочет ли теперь невеста выходить замуж за человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU