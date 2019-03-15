2019-03-15T05:22:59+03:00
Происшествия

Предприниматель из Кузбасса незаконно вывел за границу 52 миллиона рублей

Мужчина ждет суда
Екатерина БОРМОТОВА
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За махинации кузбассовцу грозит до пяти лет тюрьмыЗа махинации кузбассовцу грозит до пяти лет тюрьмыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе предприниматель незаконно вывез за границу более 52 миллионов рублей. Он стал фигурантом уголовного дела.

Следствием установлено, что 40-летний ранее судимый обвиняемый, будучи руководителем двух коммерческих фирм, заключил фиктивные договоры с иностранной компанией. Последняя должна было поставить в Кузбасс горно-шахтное оборудование и производственные материалы на сумму более 50 миллионов рублей. Получив предоплату, иностранная компания не выполнила условия договора, а фирмы кемеровчанина в дальнейшем были ликвидированы.

После этого обвиняемый стал директором другой организации, которую за вознаграждение открыла его знакомая. Через фиктивную фирму мужчина незаконно вывел за границу еще более 2 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Подозреваемого задержали, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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