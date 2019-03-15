Женщина нашла тело матери во дворе дома в Кузбассе

СЕГОДНЯ 04:13 2019-03-15T05:27:01+03:00

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В Белове местная жительница нашла тело матери во дворе дома. В убийстве признался сожитель погибшей.

Трагедия произошла во время вечернего застолья. Женщина завела разговор о слишком ревнивом характере сожителя, однако последний не захотел его поддерживать и ушел в другую комнату. Тогда сожительница взяла нож и пошла за ним. Мужчина вырвал холодное оружие и несколько раз ударил им женщину в грудь и по лицу. После этого раненая вышла из дома и, упав во дворе, скончалась. Мужчина же не оказал ей никакой помощи, оставшись в доме.

Лежащую во дворе женщину заметил сосед и сообщил об этом ее дочери. В отношении 53-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело, он частично признал вину.

- Следователю мужчина пояснил, что они оба не работали, выпивали, а драки между ними были часто, и для их отношений это нормально, так как они прощали друг друга и не обращались за помощью в полицию, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU