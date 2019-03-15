Мэр Новокузнецка назвал подчиненного бездельником и уволил в прямом эфире

СЕГОДНЯ 04:43 2019-03-15T05:31:08+03:00

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Мэр Новокузнецка уволил своего подчиненного в прямом эфире, назвав того бездельником. Речь идет о главе поселка Абагур-Лесной Вячеславе Щекине.

В четверг, 14 марта, на программу «Утро с мэром» дозвонилась жительница поселка Абагур-Лесной и пожаловалась на плохую уборку дорог, а также отсутствие питьевой воды.

- В Абагуре по дорогам нигде не пройти, все тает, идешь - одна сплошная каша. У нас нет остановочных павильонов: с детьми люди стоят в дождь, снег, ветер. Вода плохая, мы покупаем воду. Поселок заброшенный, ничего хорошего у нас нет, - сказала женщина.

Мэр на жалобу отреагировал незамедлительно. В прямом эфире он позвонил главе Центрального района Николаю Маслову и отправил его в Абагур-Лесной.

- Главу Абагура увольняй прям сейчас же. Мне такой глава не нужен. Выезжаешь на место, полностью все под карандаш, и начинаешь решать вопросы, а этого бездельника увольняй, - сказал Кузнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU