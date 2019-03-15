2019-03-15T05:34:06+03:00
Общество

Пропавшего два месяца назад мужчину ищут в Ленинске-Кузнецком

Игорь Остроухов пропал 3 января
Екатерина БОРМОТОВА
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В Ленинске-Кузнецком ищут мужчину без фаланги пальца, который пропал больше двух месяцев назад. Игорь Остроухов ушел из дома 3 января и не вернулся.

Приметы: возраст 34 года, рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, волосы черные, глаза серые. Особые приметы: отсутствует фаланга безымянного пальца левой руки.

Был одет в коричневую куртку, черные штаны, кроссовки, темно-синюю шапку с белыми полосками.

Мужчину разыскивают с 3 января Фото: "Лиза Алерт Кузбасс"

Мужчину разыскивают с 3 января Фото: "Лиза Алерт Кузбасс"

ИСТОЧНИК KP.RU

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