Пропавшего два месяца назад мужчину ищут в Ленинске-Кузнецком
Игорь Остроухов пропал 3 января
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В Ленинске-Кузнецком ищут мужчину без фаланги пальца, который пропал больше двух месяцев назад. Игорь Остроухов ушел из дома 3 января и не вернулся.
Приметы: возраст 34 года, рост 173 сантиметра, худощавое телосложение, волосы черные, глаза серые. Особые приметы: отсутствует фаланга безымянного пальца левой руки.
Был одет в коричневую куртку, черные штаны, кроссовки, темно-синюю шапку с белыми полосками.
Мужчину разыскивают с 3 января Фото: "Лиза Алерт Кузбасс"
ИСТОЧНИК KP.RU