2019-03-15T06:57:07+03:00
Происшествия

Иномарка улетела в кювет и перевернулась на крышу на кемеровской дороге

ДТП произошло утром в пятницу, 15 марта [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Иномарка улетела в кювет и перевернулась на крышу на кемеровской дороге. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"Иномарка улетела в кювет и перевернулась на крышу на кемеровской дороге. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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Утром в пятницу, 15 марта, в Кемерове произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь на 62-м проезде вылетел с дороги и, перевернувшись, встал на крышу легковой автомобиль.

Автомобиль перевернулся на дороге в Кемерове..Видео: vk.com, "Регион 42"

За рулем находилась 52-летняя женщина. Как сообщают родственники автолюбительницы, у нее за 12 лет водительского стажа это - первое ДТП. Она ехала без превышения скорости, однако в какой-то момент не справилась с управлением на скользкой дороге. Выбраться из машины женщине помогли очевидцы ДТП.

«На дороге ее начало таскать, потом перевернуло два раза, - написала родственница водителя в социальных сетях. - Мама жива, здорова. Это самое главное. Остальное неважно, кусок металла».

Пользователи соцсетей отметили, что сейчас этот участок дороги действительно очень скользкий - «даже шипы не держат», поэтому ехать там нужно осторожно, особенно по утрам, когда на дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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