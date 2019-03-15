2019-03-15T07:48:43+03:00
Общество

Книга достопримечательностей и живой привет: новокузнечане отпразднуют «Крымскую весну»

Народные гулянья состоятся 16 марта
Екатерина РОМАНОВА
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Книга достопримечательностей и живой привет: Новокузнечане отпразднуют «Крымскую весну». Фото: архив КП.Книга достопримечательностей и живой привет: Новокузнечане отпразднуют «Крымскую весну». Фото: архив КП.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Первую юбилейную дату - пятилетие воссоединения Крымского полуострова с Россией - будут отмечать в Новокузнецке в субботу, 16 марта, на площади общественных мероприятий.

Начнется праздник с выступления оркестра губернаторского джаз-клуба «Геликон». Будут звучать любимые и не теряющие со временем актуальности композиции, например, такие как «Севастопольский вальс». А на сцене вниманию зрителей будет представлена концертная программа.

Все желающие смогут принять участие в различных мастер-классах. Например, своими руками можно будет создать символы весны - цветущую веточку и декоративную открытку. А на ярмарке мастеров декоративно-прикладного искусства будут представлены сувениры из кедропласта, авторские магниты с тематикой «Крым», расписные камни, женские украшения, книги и журналы. Также будут работать игровые и фотозоны.

Среди необычных развлечений на празднике - создание подарочного издания для Крыма. Юные новокузнецкие художники вместе с горожанами на 20 страницах книги нарисуют контуры крымских достопримечательностей, раскрасят их и, скрепив российским триколором, отправят на полуостров.

Завершится праздник флешмобом, когда участники гуляний встанут в форме ладошки и передадут символический живой привет Крыму.

Начнутся гулянья 16 марта, в 16.00, на площади общественных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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