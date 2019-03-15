СЕГОДНЯ 08:19 2019-03-15T08:52:44+03:00

Два маленьких кемеровчанина заигрались на улице и остались ночевать в подъезде

Мальчики побоялись, что мама будет ругаться, и не пошли домой

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Двое мальчишек - 8 и 10 лет - заигрались на улице. А когда поняли, что время позднее, побоялись идти домой: мама заругает. Детей искали всю ночь. К счастью, нашли живыми.

Два брата вместе с их общим другом днем отправились на прогулку. Мальчишки заигрались, на улице стемнело, и братья решили проводить друга до дома. Потом дети поняли, что время уже позднее, а значит, дома их ждет нагоняй. Испугавшись наказания, братья решили не возвращаться к маме.

В это время мать мальчишек начала искать сыновей. Самостоятельно сделать это она не смогла, и около 2.00 женщина обратилась в отдел полиции. Полицейские всю ночь разыскивали детей, опрашивали соседей, одноклассников и классных руководителей пропавших. Наряды полиции проверяли общественные места, дворы и улицы, где могли быть братья. В конце концов их нашли живыми и невредимыми: мальчишки заночевали в подъезде дома их друга.

В отношении матери составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей - теперь ей грозит штраф в размере до 500 рублей.

- В настоящее время решается вопрос о лишении женщины родительских прав, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Соответствующие материалы направлены в суд для принятия законного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU