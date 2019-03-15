2019-03-15T09:03:14+03:00
Происшествия

Подростки ограбили двух мужчин средь бела дня в Новокузнецке

Злоумышленники уже были судимы ранее
Ирина АВТУШКО
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Подростки ограбили двух мужчин средь бела дня в Новокузнецке. Теперь их ждет суд. Фото: архив КППодростки ограбили двух мужчин средь бела дня в Новокузнецке. Теперь их ждет суд. Фото: архив КПФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новокузнецке трое местных жителей, в числе которых два подростка, ограбили двух мужчин. Инцидент случился в вечернее время.

По версии следствия, в январе этого года трое молодых людей 16, 17 и 22 лет встретили на улице двоих нетрезвых мужчин. У одного из них на пальце было золотое кольцо. Решив воспользоваться состоянием потерпевших, приятели догнали мужчин, повалили на землю и начали избивать. При этом молодые люди прощупывали карманы их одежды. У 31-летнего мужчины они обнаружили мобильный телефон и забрали его. Гаджет сдали в комиссионный магазин за четыре тысячи рублей, хотя устройство этой марки стоит порядка 17 тысяч.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение похищенного имущества, оно было изъято, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - После чего были установлены подозреваемые, свою причастность к преступлению они не отрицают, со следствием сотрудничают.

Против преступной троицы возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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