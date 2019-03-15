2019-03-15T10:18:15+03:00
Общество

В Березовском водители игнорировали лежавшего на проезжей части мужчину

Остановился только один
Ирина АВТУШКО
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В Березовском водители игнорировали лежавшего на проезжей части мужчину. Фото: пресс-служба ГУ МВД россии по Кемеровской области.В Березовском водители игнорировали лежавшего на проезжей части мужчину. Фото: пресс-служба ГУ МВД россии по Кемеровской области.
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В Березовском на проезжей части дороги заметили лежащего мужчину. При этом водители просто объезжали человека вместо того, чтобы остановиться.

О данном происшествии в отдел полиции сообщил местный житель Сергей Колосов. При этом мужчина не только позвонил стражам порядка, но и перегородил своим автомобилем одну из полос, включил сигнал аварийной остановки и оттащил на обочину упавшего на дорогу горожанина.

- По сигналу на место происшествия прибыл наряд полиции и скорая помощь. Медики осмотрели мужчину и выяснили, что его жизни ничто не угрожает. После этого полицейские доставили его по месту жительства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Накануне стражи порядка пригласили Сергея Колосова в городской отдел полиции. Врио начальника ОМВД России по городу Березовскому подполковник внутренней службы Виталий Грудев вручил ему благодарственное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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