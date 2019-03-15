Пострадавший в аварии на «Распадском» горняк все еще находится в реанимации

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-15T09:59:19+03:00

Еще один пострадавший также остается в Центре охраны здоровья шахтеров

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Губернатор Сергей Цивилев рассказал о состоянии горняков, которые попали в страшную аварию на разрезе «Распадском» в Междуреченске 8 февраля. Один пострадавший до сих пор находится в реанимации.

- Я вчера был в Ленинске-Кузнецком, поздно вечером заехал в Центр охраны здоровья шахтеров, там еще лежат два шахтера с «Распадского». Остальные, слава Богу, уже переехали в Мыски в реабилитационный центр, уже занимаются реабилитацией. А двое еще находятся в Ленинске Кузнецком, и один до сих пор в реанимации, - сказал Сергей Цивилев.

Напомним, 8 февраля на технологической дороге к разрезу «Распадскому» в Междуреченске произошла страшная авария – вахтовый автобус упал в обрыв. В нем находились 24 человека, шестеро погибли.

В этот день в Новокузнецке проходил Всероссийский съезд угольщиков, где, в том числе, обсуждались вопросы промышленной безопасности. Сергей Цивилев отметил, что второй Съезд угольщиков пройдет в Междуреченске 19 марта – на 40-й день трагедии. Он начнется со всеобщего молебна.

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ИСТОЧНИК KP.RU