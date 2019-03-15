2019-03-15T12:51:04+03:00
Происшествия

В Анжеро-Судженске осудили виртуальную аферистку

Женщина обманывала покупателей в соцсетях
Ирина АВТУШКО
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В Анжеро-Судженске 27-летняя девушка создала в соцсети фейковые магазины, через которые обманула пять местных жительниц на сумму 30 000 рублей.

Как установило следствие, на странице злоумышленница размещала объявления о продаже и фотографии различных товаров - одежды и обуви. Она принимала заказы от интернет-пользователей, получала от них на счет денежные средства, а впоследствии сообщала о задержке поставок. Затем мошенница и вовсе прекращала общение с потерпевшими. Подобным образом от нее пострадали пять местных жительниц, которые и обратились в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленница была задержана. Против нее возбудили уголовное дело, которое после сбора доказательств было направлено в суд.

- По итогам рассмотрения фигурантка признана виновной и приговорена к наказанию в виде 400 часов обязательных работ, - рассказали подробности в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Также суд обязал ее возместить потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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