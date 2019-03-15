В Кузбассе могут ввести уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-15T12:57:11+03:00

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В Кемеровской области планируется разработать закон об уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых. Об этом 15 марта заявил Сергей Цивилев.

На брифинге, который прошел в музее-заповеднике «Красная Горка» в Кемерове, губернатор рассказал о двух законодательных инициативах, которые планируется разработать в Кузбассе в ближайшее время. Они будут касаться угольных предприятий.

- Мы создали совместную рабочую группу, в которую входят депутаты СНДКО, кузбасские депутаты в Госдуме, кузбасские члены Совета Федерации. Я дал поручение этой рабочей группе разработать две законодательные инициативы. Первая - это определение точных размеров санитарно-защитных зон, а вторая - об уголовной ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых. К сожалению, я не могу этого не сказать, у нас в Кузбассе как была, так и есть незаконная добыча полезных ископаемых, - сказал губернатор.

Глава региона пояснил, что согласно первой инициативе угольные предприятия должны вести работу не менее чем за 1 - 2 километра от населенных пунктов и за свой счет переселять людей, если данный критерий не может быть выдержан.

Также на брифинге шла речь о невозможности перевозки угля большегрузами по дорогам общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU