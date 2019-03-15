Пенсионерам в кузбасском городе бесплатно раздают хлеб

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-15T13:02:35+03:00

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Один из предпринимателей Междуреченска организовал акцию: по воскресеньям пенсионеры могут получить хлеб бесплатно.

Как гласит объявление на двери магазина «Березка», каждое воскресенье пенсионеры могут получить бесплатно хлеб. Правда, действует эта акция для тех, кто все-таки совершает любую другую покупку. Примечательно, что магазинов у междуреченского предпринимателя несколько и акция действует в каждом из них.

По словам пользователей соцсетей, это объявление появилось уже давно, и многие поддерживают предпринимателя в его добром начинании. «Мелочь, но ощутимо», «Хорошо, что помогает, респект!» - такие отзывы оставляют междуреченцы в комментариях к фотографии. А тем, кто негативно относится к этой акции, предлагают вспомнить: скольким людям помогли на этой неделе именно критиканы?

ИСТОЧНИК KP.RU