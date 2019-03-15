За разбитое окно кузбассовец ударил соседа топором по голове

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-15T13:47:20+03:00

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Из-за соседа-скандалиста кемеровчанин проведет в колонии строгого режима ближайшие четыре года. Мужчина хотел отомстить за разбитое окно и ударил соседа топором.

35-летний кемеровчанин в последний день октября 2018 года пришел в гости к брату. Мужчины выпивали, когда позвонила супруга горожанина и, чуть не плача, рассказала, что к их дому приходил сосед. Он устроил скандал, разбил в доме окно, и женщине пришлось вызывать полицию, чтобы ее защитили от дебошира. Встревоженный, мужчина тут же отправился домой, однако ни соседа, ни супруги там не было: оба в это время давали показания в отделении полиции.

Спустя некоторое время кемеровчанин увидел в окно идущего соседа. Желая отомстить, он схватил топор и побежал навстречу, выкрикивая угрозы. А потом ударил топором по голове. Сосед успел увернуться, и удар пришелся по касательной. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Соседу успели вовремя оказать помощь, и его жизни ничего не угрожает. А агрессивного кемеровчанина задержали.

- Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, - отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU