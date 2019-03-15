2019-03-15T13:47:20+03:00
Происшествия

За разбитое окно кузбассовец ударил соседа топором по голове

Потерпевшего спасли, нападавшего посадили
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из-за соседа-скандалиста кемеровчанин проведет в колонии строгого режима ближайшие четыре года. Мужчина хотел отомстить за разбитое окно и ударил соседа топором.

35-летний кемеровчанин в последний день октября 2018 года пришел в гости к брату. Мужчины выпивали, когда позвонила супруга горожанина и, чуть не плача, рассказала, что к их дому приходил сосед. Он устроил скандал, разбил в доме окно, и женщине пришлось вызывать полицию, чтобы ее защитили от дебошира. Встревоженный, мужчина тут же отправился домой, однако ни соседа, ни супруги там не было: оба в это время давали показания в отделении полиции.

Спустя некоторое время кемеровчанин увидел в окно идущего соседа. Желая отомстить, он схватил топор и побежал навстречу, выкрикивая угрозы. А потом ударил топором по голове. Сосед успел увернуться, и удар пришелся по касательной. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Соседу успели вовремя оказать помощь, и его жизни ничего не угрожает. А агрессивного кемеровчанина задержали.

- Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, - отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юные геймеры из Новокузнецка обворовали инвалида ради шаурмы
Дмитрий Маликов проведет мастер-классы для юных кузбассовцев
Пенсионерам в кузбасском городе бесплатно раздают хлеб
ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и средним бизнесом
В Кузбассе могут ввести уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых
В Анжеро-Судженске осудили виртуальную аферистку
Пострадавший в аварии на «Распадском» горняк все еще находится в реанимации
В Березовском водители игнорировали лежавшего на проезжей части мужчину
Подростки ограбили двух мужчин средь бела дня в Новокузнецке
Два маленьких кемеровчанина заигрались на улице и остались ночевать в подъезде
Книга достопримечательностей и живой привет: новокузнечане отпразднуют «Крымскую весну»
Иномарка улетела в кювет и перевернулась на крышу на кемеровской дороге
Пропавшего два месяца назад мужчину ищут в Ленинске-Кузнецком
Мэр Новокузнецка назвал подчиненного бездельником и уволил в прямом эфире
Женщина нашла тело матери во дворе дома в Кузбассе