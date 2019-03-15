2019-03-15T14:58:52+03:00
Происшествия

Юные геймеры из Новокузнецка обворовали инвалида ради шаурмы

Подростки воспользовались доверием своего знакомого
Екатерина РОМАНОВА
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Юные геймеры из Новокузнецка обворовали инвалида ради шаурмы. Фото: архив КП.Юные геймеры из Новокузнецка обворовали инвалида ради шаурмы. Фото: архив КП.Фото: Ольга Крыльцова
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Двое подростков из Новокузнецка сначала помогли инвалиду-колясочнику приобрести выпивку, а потом обокрали мужчину.

Инвалид-колясочник из Новокузнецка попросил двух своих знакомых немного помочь ему. Мужчина очень хотел выпить, поэтому дал подросткам 14 и 15 лет банковскую карту и назвал ПИН-код. Когда парни принесли покупки, мужчина решил их отблагодарить и разрешил немного поиграть на компьютере.

Ребята обрадовались такому разрешению, сели за игру, а заодно подсмотрели, куда хозяин дома убирает карту. Позже, когда тот выпил, подростки потихоньку вытащили из комода карту и отправились в магазин. Как сообщает city-n, подростки потратили около 2,5 тысячи рублей на шаурму и прочие вкусности. А потом также потихоньку вернули карту на место.

Когда хозяин карты заметил пропажу денег, он обратился в полицию. Подростков, конечно же, быстро задержали и даже возбудили в отношении них уголовное дело. К слову, позже выяснилось, что инвалид уже не в первый раз стал жертвой нечистых на руку помощников: некоторое время назад другой человек таким же образом украл у него пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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