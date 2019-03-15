2019-03-15T18:51:35+03:00
Общество

Ближе к пациентам: В Мариинском районе начал работать мобильным медицинский пункт

Медицинский пункт на базе автобуса ПАЗ отправился курсировать по селам и деревням.
Екатерина РОМАНОВА
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В Мариинском районе начал работать мобильным медицинский пункт. Фото: пресс-служба Кемеровского областного информационно-аналитического центра.В Мариинском районе начал работать мобильным медицинский пункт. Фото: пресс-служба Кемеровского областного информационно-аналитического центра.
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Врачебная помощь стала ближе к жителям Мариинского района: здесь начал работы мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Здесь можно пройти необходимое обследование и получить консультацию врача.

На территории Мариинского района расположено 52 поселения, однако лишь в 34 из них имеются фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Теперь же получить своевременную помощь и консультацию смогут и жители остальных поселений: по району начинает курсировать передвижной ФАП, организованный на базе автобуса ПАЗ. Здесь будут вести прием терапевт, педиатр, специалист функциональной диагностики, гинеколог. А если потребуется, приедут и узкие специалисты.

В передвижном медицинском центре имеется гинекологический кабинет, процедурная, портативный УЗИ-аппарат, аппарат ЭКГ, тонометр, биохимический анализатор для измерения глюкозы крови, холестерина, триглицеридов, электронные весы для взвешивания детей до года.

- Передвижной фельдшерско-акушерского пункт приобретен за счёт средств федерального бюджета, его стоимость составила 6,7 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Кемеровского областного информационно-аналитического центра.

В первый день врачебная бригада побывала в Железнодорожном районе Мариинска. 18, 19 и 20 марта врачи будут работать в деревнях Ивановка, Федоровка, Святогорка. Население каждой от 30 до 40 человек. 21 марта медкомплекс на колесах отправится в поселок Чистопольский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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