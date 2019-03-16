Кемеровское кафе пришлось закрыть из-за расплодившихся грызунов

СЕГОДНЯ 04:07 2019-03-16T04:07:57+03:00

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Грызуны и тараканы, нарушение правил хранения и приготовления продуктов привели к тому, что в Кемерове на целый месяц закрыли кафе.

Во время одной из проверок специалисты Роспортебнадзора обнаружили в кафе «Форпост» многочисленные нарушения. Так, здесь игнорировали необходимость проводить дезинсекцию и дератизация, и проверяющие обнаружили следы жизнедеятельности мышей. Кроме того, здесь нарушались правила приготовления пищи, хранения инвентаря. Так, из-за особенностей планировки помещений готовые к употреблению и сырые блюда могли свободно контактировать. Овощи мыли в моечной для посуды, а в холодильнике хранились емкости с первыми блюдами, на которых не указана дата изготовления

Во время проверки специалисты обнаружили, что на разделочном инвентаре отсутствовала маркировка, а при его обработке также были нарушения. Кроме того, для уборочного инвентаря не было выделено места.

- Судьей Рудничного районного суда г. Кемерово Кемеровской области ИП Хачатрян признана виновной в совершении административного правонарушения и назначено наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания кафе «Форпост», сроком на 30 (тридцать) суток, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU