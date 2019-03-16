2019-03-16T04:43:04+03:00
Общество

В весенний ямочный ремонт в Новокузнецке вложат три миллиона рублей

Работы начнутся уже в ближайшее время
Екатерина РОМАНОВА
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В весенний ямочный ремонт в Новокузнецке вложат три миллиона рублей.В весенний ямочный ремонт в Новокузнецке вложат три миллиона рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Весной качество дорог традиционно ухудшается: дорожное покрытие деформируется из-за высокой влажности и низких температур. Именно поэтому в Новокузнецке в ближайшее время стартует ямочный ремонт.

Администрация города выделила на поддержание дорог в весенний период три миллиона рублей, и как только завершится конкурс на проведение работ, подрядчик приступит к устранению неровностей на новокузнецких дорогах. Речь об этом шла на совещании, которое состоялось в новокузнецкой администрации.

Еще один важный вопрос, который был затронут на совещании – ремонт улицы Нижне-Пролетарской, южного въезда в город. Там поддерживающие мероприятия уже начались. А в 2020 году многострадальную дорогу реконструируют.

- Во избежание аварийности на дороге будем приводить дорогу в нормативное состояние, - подчеркнул глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. - Вместе с тем нами готовится проект по Нижне-Пролетарской, чтобы в 2020 году начать ее реконструкцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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