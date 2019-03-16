Женщина с гипсом на руке пропала в Кузбассе

СЕГОДНЯ 05:02 2019-03-16T05:02:02+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции, родные и близкие разыскивают Антонину Кузнецову, пропавшую в Прокопьевске 13 марта.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», в последний раз 63-летнюю Антонину Андреевну Кузнецову (Бас) видели в микрорайоне Маганак города Прокопьевска 13 марта. С тех пор о местонахождении женщины ничего не известно. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 155 см, плотного телосложения, волосы каштановые, глаза голубые.

В день исчезновения была одета в коричневое пальто, серую юбку, черную кофту, серые войлочные сапоги.

Особые приметы: правая рука в гипсе.

Если вам известно местонахождение Антонины Кузнецовой, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU