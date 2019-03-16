Анна Цивилева призвала кузбассовцев помогать приютам для животных

СЕГОДНЯ 05:18 2019-03-16T05:22:09+03:00

Также она пообещала помощь приютам со стороны Совета по попечительству

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Анна Цивилева, председатель Совета по попечительству в социальной сфере Кемеровской области, побывала в нескольких кемеровских приютах для животных. Посмотрев, как содержатся животные, она призавла кузбассовцев помогать приютам и пообещала оказать поддержку со стороны Совета.

Десятки кошек и собак, которые волей судьбы оказались в приюте для животных, нуждаются в самом обычном уходе: еде, чистом лотке, выгуле, общению с заботливыми хозяевами. Многое из этого они получают в приютах для животных, где побывала Анна Цивилева.

- Приюты организованы неравнодушными людьми, которые хотят и могут заботиться о братьях наших меньших, - написала Анна Цивилева на своей странице в Instagram. - Они кормят собак и кошек, ухаживают, пытаются создать необходимые условия для комфортного проживания. А самое главное - дарят животным свою искреннюю любовь!

В каждом из приютов содержится до сотни собак, чуть меньше кошек, и на содержание каждого из них необходимы средства. Анна Цивилева поблагодарила всех кузбассовцев, которые оказывают помощь приютам – в перевозке животных, их лечении, кормежке, строительстве вольеров. И пообещала, что Совет по попечительству также не останется в стороне.

- Будем оказывать информационную поддержку приютам, привлекать бизнес и общественные организации для помощи животным! Вместе мы сможем многое, - сказала Анна Цивилева.

ИСТОЧНИК KP.RU