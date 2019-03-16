Детский онкодиспансер в Кемерове закрывать не будут
В социальных сетях появилась информация о том, что детское отделение Областного онкологического диспансера в Кемерове собираются закрыть. В департаменте здравоохранения региона подобные заявления назвали абсурдными.
- Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области и Областной клинический онкологический диспансер официально опровергают абсурдные заявления. Вопрос о закрытии отделения никогда не обсуждался. Только областной онкологический диспансер обладает уникальными возможностями лучевой и комбинированной химиотерапии у детей. В связи с чем в принципе невозможно закрытие отделения. И этого не будет. Никто не оставит детей без помощи! – отметили в департаменте.
Власти заверили, что дети со злокачественными новообразованиями проходили и будут в дальнейшем проходить лечение на базе областного онкологического диспансера.
ИСТОЧНИК KP.RU