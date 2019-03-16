2019-03-16T07:10:36+03:00
Общество

Детский онкодиспансер в Кемерове закрывать не будут

В департаменте здравоохранения опровергли слухи из соцсетей
Екатерина БОРМОТОВА
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Кузбасский департамент здравоохранения опроверг информацию о закрытии детского отделения областного онкодиспансераКузбасский департамент здравоохранения опроверг информацию о закрытии детского отделения областного онкодиспансераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В социальных сетях появилась информация о том, что детское отделение Областного онкологического диспансера в Кемерове собираются закрыть. В департаменте здравоохранения региона подобные заявления назвали абсурдными.

- Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области и Областной клинический онкологический диспансер официально опровергают абсурдные заявления. Вопрос о закрытии отделения никогда не обсуждался. Только областной онкологический диспансер обладает уникальными возможностями лучевой и комбинированной химиотерапии у детей. В связи с чем в принципе невозможно закрытие отделения. И этого не будет. Никто не оставит детей без помощи! – отметили в департаменте.

Власти заверили, что дети со злокачественными новообразованиями проходили и будут в дальнейшем проходить лечение на базе областного онкологического диспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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