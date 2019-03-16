Когда прямое авиасообщение свяжет Кемерово и Красноярск

СЕГОДНЯ 07:50 2019-03-16T07:50:40+03:00

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Авиакомпания NordStar объявила об открытии авиасообщения между Кузбассом и Красноярским краем. Первые самолеты по маршруту Красноярск – Кемерово – Красноярск полетят уже 6 апреля.

- Впервые за долгое время прямое авиасообщение свяжет Красноярск и Кемерово. Рейсы будут выполняться еженедельно по субботам. Вылет рейса из Красноярска в 10.30, прилет в Кемерово в 11.30. Вылет рейса из Кемерова в 11.20, прибытие в аэропорт «Красноярск» в 12.20. Время в пути составит 1 час, - сообщили в авиакомпании.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800. Стоимость билетов начинается от 2,5 тысячи рублей.

Также NordStar объявил об открытии авиарейсов до китайского города Санья. Полеты на остров Хайнань также будут осуществляться с апреля.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, когда из Кузбасса начнутся полеты до черноморских курортов.

ИСТОЧНИК KP.RU