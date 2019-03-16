2019-03-16T08:55:55+03:00
Происшествия

Кузбассовец обворовал соседа, чтобы обустроить свой дом

Мужчине срочно понадобились холодильник, микроволновка и плитка
Екатерина БОРМОТОВА
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Рецидивист вынес из дома соседа холодильник, микроволновку и плитуРецидивист вынес из дома соседа холодильник, микроволновку и плитуФото: Влад КОМЯКОВ
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В Анжеро-Судженске местный житель обворовал соседа, чтобы обустроить собственный дом. Мужчина вынес из чужого дома холодильник, микроволновую и электрическую печи.

В полицию обратился 29-летний житель частного сектора. Мужчина рассказал, что неизвестный разбил окно в его доме и украл бытовую технику стоимостью 40 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний сосед заявителя. Рецидивист рассказал, что бытовую технику он похитил, чтобы обустроить собственное жилище.

Мужчина стал фигурантом еще одного уголовного дела, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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