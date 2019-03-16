2019-03-16T09:22:31+03:00
Общество

В Новокузнецк привезли сирийское оружие. Прямая трансляция

Эшелон пробудет в южной столице Кузбасса три часа
Екатерина БОРМОТОВА
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Военную технику встречают сотни новокузнечанВоенную технику встречают сотни новокузнечанФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецк прибыл эшелон с сирийским оружием. Прямую трансляцию смотрите в группе «Комсомольской правды» в социальной сети «ВКонтакте».

Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», устроенная Министерством обороны, затронет 60 городов России, в том числе, кузбасский Новокузнецк. Здесь поезд будет находиться с 12.20 до 15.20. На основном перроне городского железнодорожного вокзала новокузнечане смогут увидеть 10 открытых платформ с техникой и вооружением, три вагона с образцами холодного и огнестрельного оружия. также в одном из вагонов организована выставка фоторабот и картин военных художников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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