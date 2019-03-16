2019-03-16T10:11:40+03:00
Общество

Житель Кемерова ушел из больницы домой и пропал

Инцидент произошел ночью
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове местный житель потерялся по дороге из больницы домой. ЧП произошло в ночное время.

В полицию обратилась жительница Кировского района. Она сообщила, что ее 57-летний супруг ушел из больницы, где находился на лечении, и пропал. На его поиски выехали несколько нарядов полиции.

Уже через несколько часов мужчина был найден. Он находился в одном из подъездов домов и плохо ориентировался в пространстве. Мужчине вызвали бригаду скорой помощи, однако от госпитализации он отказался, после чего кемеровчанина доставили домой, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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