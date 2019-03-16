Новокузнечанка довела до истерики жюри телешоу

СЕГОДНЯ 10:55 2019-03-16T10:55:47+03:00

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Жительница Новокузнецка Светлана Карапетян удачно выступила в шоу «Comedy Баттл». Своими шутками девушка довела одного из членов жюри до истерики и теперь поборется за 3 миллиона рублей.

Программа с участием новокузнечанки вышла в эфир 15 марта. Светлана Карапетян вышла на сцену первой – но ее выступление не прошло комом: девушке удалось рассмешить зрителей и членов жюри, а один из них, Мигель, смеялся до истерики. Он отметил, что все шутки Светы – про его жизнь.

Новокузнечанку пропустили в следующий тур программы. Отметим, что в 2016 году Светлана Карапетян уже пробовала свои силы на телепроекте: она также прошла во второй тур, но дальше удержаться в шоу не смогла. На тот момент она занималась стендап-комедией несколько месяцев.

- После участия в «Баттле» я продолжила заниматься стендап-комедией, выступала на разных вечеринках, старалась побольше писать. Хочется верить, что мой уровень подрос. Думаю, что за это время я стала раскрепощеннее, - призналась Света перед выступлением.

ИСТОЧНИК KP.RU