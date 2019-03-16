Кемеровчане пожаловались на плохую уборку дворов: реакция властей

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-16T11:31:22+03:00

Жильцы дома рассказали, что за зиму их двор чистили 2 раза. Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

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Жители дома на Сосновом бульваре, 6 в Кемерове пожаловались на плохую уборку двора от снега. Из-за каши, которая образовалась во дворе после оттепели, машины не смогли двинуться с места.

В соцсетях появились фотографии двора на Сосновом бульваре. Жильцы пожаловались, что два дня не могут воспользоваться личным транспортом, так как один автомобиль застрял посередине двора.

Авто не могли проехать из-за образовавшейся во дворе снежной каши Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

«Попытки сдвинуть авто с места, не увенчались успехом. Выдернуть авто из снежной ловушки техникой не получается, так как это приносит владельцам авто материальный ущерб. За зиму двор чистился всего два раза, это и привело к нынешней ситуации», - рассказали горожане.

В администрации на ситуацию отреагировали. В мэрии «Комсомольской правде» пояснили, что уборку на Сосновом бульваре, 6 произвели.

Двор на Сосновом бульваре почистили. Жителей просят убирать авто на время уборки территорий Фото: Мэрия Кемерова

Также в администрации сообщили, что сегодня на уборке кемеровских улиц задействованы 103 машины – работа идет во всех районах областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU