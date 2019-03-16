2019-03-16T11:58:03+03:00
Происшествия

В Рудничном районе Кемерова загорелось производственное здание

ЧП сняли на видео
Екатерина БОРМОТОВА
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Здание тушили 35 пожарных Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"Здание тушили 35 пожарных Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове днем 16 марта загорелось производственное здание на улице Шахтерская, 2. В Сети появилось видео инцидента.

«Шахтерская, 2. Горит здание «Перспективных технологий», - сообщил очевидец.

Горит производственное здание в Кемерове.Автор: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

На кадрах, которые были опубликованы в социальных сетях, видно, что из здания валит густой дым.

В главном управлении регионального МЧС пояснили, что здания горела кровля. В 13.40 открытое горение было ликвидировано. На месте работали 35 пожарных и девять единиц техники.

- Пострадавших нет, люди эвакуировались до прибытия пожарной охраны», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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