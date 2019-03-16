В Рудничном районе Кемерова загорелось производственное здание
В Кемерове днем 16 марта загорелось производственное здание на улице Шахтерская, 2. В Сети появилось видео инцидента.
«Шахтерская, 2. Горит здание «Перспективных технологий», - сообщил очевидец.
Горит производственное здание в Кемерове.Автор: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
На кадрах, которые были опубликованы в социальных сетях, видно, что из здания валит густой дым.
В главном управлении регионального МЧС пояснили, что здания горела кровля. В 13.40 открытое горение было ликвидировано. На месте работали 35 пожарных и девять единиц техники.
- Пострадавших нет, люди эвакуировались до прибытия пожарной охраны», - уточнили в ведомстве.
В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU