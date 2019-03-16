В Рудничном районе Кемерова загорелось производственное здание

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-16T11:58:03+03:00

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В Кемерове днем 16 марта загорелось производственное здание на улице Шахтерская, 2. В Сети появилось видео инцидента.

«Шахтерская, 2. Горит здание «Перспективных технологий», - сообщил очевидец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697512" frameborder="0"></iframe> Горит производственное здание в Кемерове.Автор: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

На кадрах, которые были опубликованы в социальных сетях, видно, что из здания валит густой дым.

В главном управлении регионального МЧС пояснили, что здания горела кровля. В 13.40 открытое горение было ликвидировано. На месте работали 35 пожарных и девять единиц техники.

- Пострадавших нет, люди эвакуировались до прибытия пожарной охраны», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU