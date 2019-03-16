Погода в Кузбассе 17 марта: +2 градуса и снег
Синоптики рассказали, какая погода ждет кузбассовцев в воскресенье, 17 марта. Ночью в регионе будет прохладно.
По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на воскресенье, в регионе будет -3,-8 градусов, местами похолодает до -9,-15. Днем в Кузбассе ожидается -3,+2 градуса, в отдельных районах температура составит -3,-8.
День будет ветреным и снежным, порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. В большинстве районов региона пройдет снег, местами ожидаются метели и гололедица.
В Кемерове в воскресенье также будет переменная облачность, днем пройдет небольшой снег. Ночная температура ожидается в пределах -6,-8 градусов, дневная -1,-3.
ИСТОЧНИК KP.RU