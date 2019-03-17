Пропавшую в Кузбассе пенсионерку с гипсом нашли

СЕГОДНЯ 03:35 2019-03-17T03:35:34+03:00

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В Прокопьевске завершились поиски пропавшей 13 марта пенсионерки с гипсом. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Тревогу забили родственники пропавшей 13 марта – последний раз 63-летнюю женщину видели в микрорайоне Маганак, после ее следы терялись. Также отмечалось, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Вечером 16 марта стало известно, что Антонина Кузнецова нашлась. Обстоятельства и место ее обнаружения не раскрываются по этическим соображениям.

О прекращении поисков пенсионерки сообщили волонтеры Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU