Пропавшую в Кузбассе пенсионерку с гипсом нашли
Поиски пожилой женщины велись с 13 марта
Пропавшую женщину с гипсом нашли живой Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Прокопьевске завершились поиски пропавшей 13 марта пенсионерки с гипсом. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».
Тревогу забили родственники пропавшей 13 марта – последний раз 63-летнюю женщину видели в микрорайоне Маганак, после ее следы терялись. Также отмечалось, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Вечером 16 марта стало известно, что Антонина Кузнецова нашлась. Обстоятельства и место ее обнаружения не раскрываются по этическим соображениям.
О прекращении поисков пенсионерки сообщили волонтеры Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU