Коммунальщики продлили работу «горячей линии» в Кемерове

СЕГОДНЯ 04:25 2019-03-17T04:25:03+03:00

Пожаловаться на управляющую компанию, которая не чистит снег с крыш, можно по телефону "горячей линии", которая на выходных работает до 21.00 Фото: Администрация Кемерова

Сюда можно позвонить по вопросам очистки кровель от снега и наледи

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В Кемерове «Жилкомцентр» продлил работу «горячей линии» по вопросам очистки кровель многоквартирных домов от снега и наледи. На выходных звонить можно с 08.00 до 21.00.

- При выявлении опасных участков, связанных с падением сосулек и сходом снега с крыш, горожанам следует немедленно сообщать об этом в управляющую организацию, а в случае непринятия мер – на «горячую линию» 31-23-32, - сообщили в администрации Кемерова.

В мэрии уточнили, что в воскресенье, 17 марта, диспетчер будет работать с 08.00 до 21.00, после 21.00 обращения принимаются по телефону единой диспетчерской службы 112.

Отметим, что на выходных в городе запланирована масштабная работа по очистке кровель. В субботу, 16 марта, специалисты работали на крышах более 180 многоквартирных домов во всех районах города.

Администрация города обратилась к кемеровчанам с просьбой не ходить вдоль крыш, а также по территории, где ведутся работы по очистке кровель, – она огорожена сигнальными лентами, однако жители областного центра игнорируют их.

ИСТОЧНИК KP.RU