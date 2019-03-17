2019-03-17T04:25:03+03:00
Общество

Коммунальщики продлили работу «горячей линии» в Кемерове

Сюда можно позвонить по вопросам очистки кровель от снега и наледи
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Пожаловаться на управляющую компанию, которая не чистит снег с крыш, можно по телефону "горячей линии", которая на выходных работает до 21.00 Фото: Администрация КемероваПожаловаться на управляющую компанию, которая не чистит снег с крыш, можно по телефону "горячей линии", которая на выходных работает до 21.00 Фото: Администрация Кемерова
Изменить размер текста:

В Кемерове «Жилкомцентр» продлил работу «горячей линии» по вопросам очистки кровель многоквартирных домов от снега и наледи. На выходных звонить можно с 08.00 до 21.00.

- При выявлении опасных участков, связанных с падением сосулек и сходом снега с крыш, горожанам следует немедленно сообщать об этом в управляющую организацию, а в случае непринятия мер – на «горячую линию» 31-23-32, - сообщили в администрации Кемерова.

В мэрии уточнили, что в воскресенье, 17 марта, диспетчер будет работать с 08.00 до 21.00, после 21.00 обращения принимаются по телефону единой диспетчерской службы 112.

Отметим, что на выходных в городе запланирована масштабная работа по очистке кровель. В субботу, 16 марта, специалисты работали на крышах более 180 многоквартирных домов во всех районах города.

Администрация города обратилась к кемеровчанам с просьбой не ходить вдоль крыш, а также по территории, где ведутся работы по очистке кровель, – она огорожена сигнальными лентами, однако жители областного центра игнорируют их.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жительницы Кузбасса угнали автомобиль прямо с СТО
В кузбасском ночном клубе запретили слушать музыку
Пропавшую в Кузбассе пенсионерку с гипсом нашли
Герой-любовник или Человек-паук? Кемеровчанин спустился с третьего этажа дома по простыням
Погода в Кузбассе 17 марта: +2 градуса и снег
Кемеровчане игнорируют сигнальные ленты и ходят под летящим с крыш снегом
В Рудничном районе Кемерова загорелось производственное здание
Кемеровчане пожаловались на плохую уборку дворов: реакция властей
Новокузнечанка довела до истерики жюри телешоу
Житель Кемерова ушел из больницы домой и пропал
В Новокузнецк привезли сирийское оружие. Прямая трансляция
Кузбассовец обворовал соседа, чтобы обустроить свой дом
Когда прямое авиасообщение свяжет Кемерово и Красноярск
Детский онкодиспансер в Кемерове закрывать не будут
Кузбасских водителей предупредили о непогоде
Анна Цивилева призвала кузбассовцев помогать приютам для животных