2019-03-17T05:02:49+03:00
Общество

В кузбасском ночном клубе запретили слушать музыку

Один из горожан пожаловался в Роспотребнадзор
Екатерина БОРМОТОВА
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Жители Киселевска будут танцевать без музыкиЖители Киселевска будут танцевать без музыкиФото: Тимур ХАНОВ
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Житель Киселевска пожаловался на громкую музыку, которая играет в ночном клубе и мешает ему спать. В итоге суд внес временный запрет на использование музыкальной аппаратуры в заведении.

В Киселевске мужчина пожаловался на ночной клуб «Мемфис», расположенный на улице Краснобродской, 1. Громкая музыка, которая звучала в заведении с 20.00 до 05.00, мешала горожанину спать.

Эксперты установили, что «эквивалентный уровень звука, измеренный в жилой комнате (спальне), при включенном музыкальном оборудовании кафе «Мемфис» превышает на 2дБА предельно допустимого уровня», сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Поскольку данные нарушения создают угрозу здоровья людей, суд постановил приостановить деятельность звуковоспроизводящей аппаратуры ночного клуба «Мемфис» на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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