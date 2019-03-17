У жительницы Кузбасса угнали автомобиль прямо с СТО

СЕГОДНЯ 06:38 2019-03-17T06:38:28+03:00

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Жительница Ленинска-Кузнецкого приехала на станцию техобслуживания и оставила там свой автомобиль ВАЗ-21093. А когда вернулась за машиной, оказалось, что ее угнали.

Женщина вместе со своим другом приехали в автосервис, где работал их общий знакомый. На станции техобслуживания пара поссорилась, и женщина ушла домой пешком, оставив ключи другу. Вскоре она вернулась, но машины на станции не оказалось. Женщина, поняв, что «девятку» угнали, обратилась в полицию.

Машину обнаружили на соседней улице, а вскоре задержали и злоумышленника – 31-летнего работника СТО. Он объяснил, что решил воспользоваться забытыми ключами и немного покататься по городу. В какой-то момент он заметил экипаж полиции, бросил авто и убежал.

В отношении горе-угонщика возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля. Недолгое катание может стоить ему лишения свободы на срок до пяти лет. машину же вернули законной владелице в целости и сохранности.

ИСТОЧНИК KP.RU