2019-03-17T07:48:19+03:00
Общество

Руководителя Центра имени Сербского наградили за помощь кузбассовцам после трагедии в ТЦ«Зимняя вишня»

Руководитель Центра провел в Кузбассе очередной обучающий семинар
Екатерина РОМАНОВА
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Руководителя Центра имени Сербского наградили за помощь кузбассовцам после трагедии в ТЦ«Зимняя вишня». Фото: АКОРуководителя Центра имени Сербского наградили за помощь кузбассовцам после трагедии в ТЦ«Зимняя вишня». Фото: АКО
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Сергей Цивилев поблагодарил всех сотрудников Центра имени Сербского и его руководителя Зураба Кекелидзе за неоценимую помощь, которую они оказали после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». В течение года они оказывали психологическую помощь и проводили обучающие семинары.

После пожара, который случился 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» специалисты Центра имени Сербского и его руководитель Зураб Кекелидзе оказывали психологическую помощь тем, кому удалось спастись, а также родным и близким погибших и пострадавших. Кроме того, проводились обучающие семинары для кемеровских специалистов. Это сотрудничество продолжается до сих пор. Так, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского», доктор медицинских наук, профессор Зураб Кекелидзе провел в областном центре очередную образовательную встречу. За оказание своевременной помощи, отзывчивость и неравнодушие Сергей Цивилев вручил Зурабу Кекелидзе Орден «Почета Кузбасса».

- Мы получили множество благодарных отзывов о работе специалистов Центра им. Сербского», - сказал губернатор, вручая награду.

В свою очередь, знаменитый психиатр подчеркнул, что таких ситуаций, в которой оказались кузбассовцы, должно быть как можно меньше. Однако если трагедии все-таки случаются, их нужно встречать во всеоружии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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