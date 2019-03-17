Хулиганы разгромили остановочный павильон в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-17T09:39:22+03:00

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В Кемерове вандалы разбили стекло на одной из остановок на Ленинградском проспекте.

Один из пользователей сети Интернет сфотографировал казалось бы обычный остановочный павильон на Ленинградском проспекте, указав, где он находится – возле магазина «Леруа Мерлен». Вот только сам павильон пострадал от действий вандалов. Неизвестные лица разломали рекламный Щит и разбили стекло, за которым находятся афиши культурных мероприятий.

Фотография с пострадавшей от вандалов остановки появилась в социальных сетях, и большинство подписчиков с сожалением отметили, что у сделавших это людей имеются пробелы в воспитании, а их действия можно оправдать лишь «весенним обострением». Предложили горожане и способы борьбы с подобными несознательными личностям: «Поймать и попросить оплатить демонтаж, монтаж и упущенную выгоду», - отметил один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU