2019-03-17T12:52:40+03:00
Общество

«И тебя посчитали!»: Кемеровские автобусы научились узнавать пассажиров

В городе запущен пилотный проект «Умный автобус»
Екатерина РОМАНОВА
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«И тебя посчитали!»: Кемеровские автобусы научились узнавать пассажиров. Фото: rostec.ru«И тебя посчитали!»: Кемеровские автобусы научились узнавать пассажиров. Фото: rostec.ru
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Пилотный проект «Умный автобус» заработал в Кемерове. В общественном транспорте установлены системы видеоконтроля, которые могут анализировать пассажирский поток, сообщать о технических неполадках транспорта диспетчеру и многое другое.

Система видеоконтроля с функцией аналитики поможет повысить безопасность дорожного движения, оптимизирует работу контролеров и затраты администрации города на пассажирский транспорт. Пока проект запущен в пилотном режиме на три месяца, но в будущем он может применяться в других городах.

- Функция видеоконтроля ведет автоматический подсчет пассажиропотока с точностью до 98%, распознавание лиц и забытых вещей в салоне, регистрационных номеров проезжающих машин, - сообщается на сайте «Ростеха». - Кроме того, система контролирует состояние транспортного средства и оперативно оповещает оператора о неисправностях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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