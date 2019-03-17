Губернатор Кузбасса раскритиковал уборку снега в Кемерове

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-17T13:37:26+03:00

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Сергей Цивилев проехал по Кировскому району и после этого заявил, что уборка снега в областной столице провалена.

- Снег уже начал таять, но от этого не легче. Много жалоб в соцсетях — во дворах не проехать, с крыш свисает снег, про частный сектор вообще забыли, - написал на своей странице в соцсети Сергей Цивилев.

Губернатор Кемеровской области отметил, что в областном центре действительно остро стоит проблема не только с уборкой снега с тротуаров, но и со снегом на кровлях, вывозом мусора: к контейнерным площадкам невозможно подойти, а тротуары не очищены от наледи.

- Ходить и следить за обстановкой в городе должен не я, а мэр, - заявил Сергей Цивилев. - Илья Владимирович, немедленно исправить ситуацию и докладывать мне дважды в сутки! Не успеваете чистить тротуары - посыпьте противогололедными материалами. Не справляются коммунальщики, выходите на «субботник» сами!

ИСТОЧНИК KP.RU