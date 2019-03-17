2019-03-17T14:31:28+03:00
Общество

Погода в Кузбассе 18 марта: небольшой снег и гололедица

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник
Екатерина РОМАНОВА
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Погода в Кузбассе 18 марта: небольшой снег и гололедица. Фото: архив КП.Погода в Кузбассе 18 марта: небольшой снег и гололедица. Фото: архив КП.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В понедельник, 18 марта, в Кузбассе будет по-прежнему прохладно. Воздух прогреется не больше, чем до -3 градусов, а по дорогам и тротуарам стоит передвигаться особенно осторожно из-за гололедицы.

Ночь в Кузбассе обещает быть холодной: столбики термометров опустятся до -5…-10 градусов, местами – до -15. Ожидается переменная облачность и слабый снег, гололедица. В Кемерове температура воздуха будет держаться в пределах -10..-12 градусов.

Днем станет теплее: в Кемерове воздух прогреется до -3…-5градусов, а по области местами ожидается до восьми градусов мороза. Также на территории Кузбасса сохранится переменная облачность и небольшой снег, а вот в Кемерове будет преимущественно без осадков.

Северо-западный ветер лишь усилит ощущение вернувшейся зимы: его скорость будет в пределах 3-8 метров в секунду, однако порывы могут достигать и 11 метров в секунду.

Синоптики предупреждают также о гололедице на дорогах и призывают кузбассовцев к осторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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