СЕГОДНЯ 20:31 2019-03-17T20:31:26+03:00

Куда ехала попавшая в Новокузнецке в ДТП пожарная машина. Фото: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

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Стали известны подробности случившегося в Новокузнецке дорожно-транспортного происшествия. Днем легковой автомобиль врезался в пожарную машину, ехавшую по вызову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/697685" frameborder="0"></iframe> Легковушка протаранила пожарный автомобиль в Новокузнецке..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

Дорожно-транспортное происшествие случилось рядом с вокзалом. Пожарный автомобиль двигался со стороны улицы Транспортной в сторону проспекта Металлургов, когда в него врезалась иномарка.

- Пожарный расчет следовал к месту вызова с включенными спецсигналами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Впоследствии оказалось, что вызов – ложный.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также степень вины каждого из участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU