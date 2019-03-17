Куда ехала попавшая в Новокузнецке в ДТП пожарная машина
Стали известны подробности случившегося в Новокузнецке дорожно-транспортного происшествия. Днем легковой автомобиль врезался в пожарную машину, ехавшую по вызову.
Легковушка протаранила пожарный автомобиль в Новокузнецке..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"
Дорожно-транспортное происшествие случилось рядом с вокзалом. Пожарный автомобиль двигался со стороны улицы Транспортной в сторону проспекта Металлургов, когда в него врезалась иномарка.
- Пожарный расчет следовал к месту вызова с включенными спецсигналами, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Впоследствии оказалось, что вызов – ложный.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также степень вины каждого из участников ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU