«Утратили доверие»: Илья Середюк рассказал о ситуации с уборкой снега в Кемерове

СЕГОДНЯ 03:18 2019-03-18T05:37:00+03:00

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Илья Середюк сообщил, что во всех территориальных управлениях районов созданы штабы, которые должны оперативно реагировать на все сообщения и замечания горожан. При этом ответственность за отработку сигналов лежит на руководителях районов.

Накануне Сергей Цивилев жестко раскритиковал уборку снега в Кемерове, заметив, что, например, в частном секторе невозможно ни проехать, ни пройти из-за снежной каши, а на части кровель зданий города до сих пор не счищены снег и лед.

«Критика кемеровчан и губернатора Сергея Цивилева справедлива. Во многих дворах и в частном секторе областного центра ситуация остается сложной. Объявил выговоры своим заместителям и руководителям «Кемдора», «Жилкомцентра», ответственным за сложившуюся ситуацию с уборкой, - написал Илья Середюк на своей странице в Instagram. - На особом контроле - управляющие компании, некоторые из них окончательно утратили доверие горожан».

Глава города отметил, что к тем управляющим компаниям, которые своевременно так и не отреагировали на необходимость очистить свои территории от снега, будут применяться меры муниципального жилого контроля. К слову, информацию о нарушениях на 280 адресах направят в Государственную жилищную инспекцию для принятия мер.

ИСТОЧНИК KP.RU