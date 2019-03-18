В Новокузнецке разыскивают пропавшую Инну Сергееву
В Новокузнецке разыскивают пропавшую 6 марта Инну Сергееву. Родные и близкие волнуются за ее состояние: женщине нужна медицинская помощь
Родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 50-летнюю Инну Сергеевну. 6 марта 2019 года она ушла из своего дома в Куйбышевском районе и с тех пор не выходила на связь с родными.
Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, волосы каштановые, глаза голубые.
В день исчезновения была одета в темно-синий пуховик, черные штаны, черные ботинки.
С собой был белый пакет.
Если вы видели Инну Сергееву после 6 марта или вам известно ее местонахождение, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU