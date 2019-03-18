В Новокузнецке разыскивают пропавшую Инну Сергееву

СЕГОДНЯ 05:03 2019-03-18T05:45:14+03:00

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В Новокузнецке разыскивают пропавшую 6 марта Инну Сергееву. Родные и близкие волнуются за ее состояние: женщине нужна медицинская помощь

Родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 50-летнюю Инну Сергеевну. 6 марта 2019 года она ушла из своего дома в Куйбышевском районе и с тех пор не выходила на связь с родными.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднего телосложения, волосы каштановые, глаза голубые.

В день исчезновения была одета в темно-синий пуховик, черные штаны, черные ботинки.

С собой был белый пакет.

Если вы видели Инну Сергееву после 6 марта или вам известно ее местонахождение, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU