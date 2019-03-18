2019-03-18T06:08:01+03:00
Общество

Секс и пирожки: Новокузнецкая пекарня завлекает посетителей необычной рекламой

Не все новокузнечане оценили креативный подход
Екатерина БОРМОТОВА
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Реклама пекарни на Ильинке Фото: Подслушано | Новоильинский район | НовокузнецкРеклама пекарни на Ильинке Фото: Подслушано | Новоильинский район | Новокузнецк
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Рядом с пекарней под Новокузнецком появилась необычная реклама. Посетителей завлекают объявлением о сексе.

Нестандартную рекламу пекарни заметили жители села Ильинка и разместили фотографию рекламной стойки в социальных сетях. Текст объявления гласит: «Секс и наркотики не предлагаем. Заходите за вкусными пирогами». При этом слова секс и наркотики выделены жирным и привлекают внимание прохожих.

Стоит отметить, что не все новокузнечане оценили такой креативный подход к рекламе руководства пекарни. Многие отметили ее низкий уровень. Другие высказались о желании организации хайпануть. Третьи уверены, что реклама – двигатель прогресса, и все методы хороши.

Отметим, что ранее в кемеровской пекарне также появилось необычное объявление, привлекающее внимание горожан. Табличка гласила «Пи****сам вход запрещен».

ИСТОЧНИК KP.RU

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