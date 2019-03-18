Секс и пирожки: Новокузнецкая пекарня завлекает посетителей необычной рекламой
Рядом с пекарней под Новокузнецком появилась необычная реклама. Посетителей завлекают объявлением о сексе.
Нестандартную рекламу пекарни заметили жители села Ильинка и разместили фотографию рекламной стойки в социальных сетях. Текст объявления гласит: «Секс и наркотики не предлагаем. Заходите за вкусными пирогами». При этом слова секс и наркотики выделены жирным и привлекают внимание прохожих.
Стоит отметить, что не все новокузнечане оценили такой креативный подход к рекламе руководства пекарни. Многие отметили ее низкий уровень. Другие высказались о желании организации хайпануть. Третьи уверены, что реклама – двигатель прогресса, и все методы хороши.
Отметим, что ранее в кемеровской пекарне также появилось необычное объявление, привлекающее внимание горожан. Табличка гласила «Пи****сам вход запрещен».
ИСТОЧНИК KP.RU