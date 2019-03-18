СЕГОДНЯ 06:51 2019-03-18T07:01:06+03:00

Кемеровчанин отсудил у сауны четверть миллиона за ожоги. Фото: архив КП.

Вместо холодной воды мужчина вылил на себя кипяток

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В Кемерове местный житель отсудил у сауны четверть миллиона за ожоги. Из-за технической ошибки мужчина вылил на себя ведро кипятка вместо холодной воды.

Инцидент произошел в январе 2017 года. Кемеровчанин находился в сауне в Кировском районе города. Желая освежиться, мужчина вылил на себя ведро воды, предполагая, что она холодная, однако из-за сбоя в термостате душевой кабины ведро наполнилось кипятком.

- Человек получил термические ожоги 1, 2, 3-й степени лица, туловища, верхних и нижних конечностей площадью 36 процентов поверхности тела. В дальнейшем развилась ожоговая болезнь и тяжелый ожоговый шок, - отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Поскольку источником дохода горожанина является живопись, ему понадобилось несколько операций, чтобы устранить полученный в результате инцидента дефект правой кисти.

Пострадавший направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда с собственников сауны. Суд удовлетворил требования истца и взыскал с ответчиков 250 тысяч рублей компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU