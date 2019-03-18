Междуреченцы жалуются на горы мусора на контейнерных площадках

СЕГОДНЯ 07:26 2019-03-18T07:55:33+03:00

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Жители Междуреченска крайне недовольны тем, что их город завален мусором. Люди с тревогой ждут тепла: если на контейнерных площадках не наведут порядок, отходы начнут разлагаться прямо под их окнами.

Междуреченцы жалуются на то, что с контейнерных площадок нерегулярно вывозят мусор. Так, во дворах домов на улице Лазо и проспекте 50 лет Комсомола постоянно образуются целые горы отходов. И если зимой они вызывают брезгливость и отвращение, то летом к неэстетичному виду добавляется зловоние и риск появления различных инфекций.

Кто же должен заниматься уборкой площадок? Как сообщает юрист портала pravonaotvet.ru, уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов (ТКО) входит в обязанности регионального оператора по обращению с ТКО. И если раньше уборкой контейнерных площадок возле многоквартирных домов как местом общего пользования занималась управляющая компания, то после вступления в силу Постановления Правительства РФ от 15.12.2018 № 1572 это должен делать региональный оператор. В Междуреченске это ООО «Экологические технологии», которым руководит Андрей Функ.

- Особой пикантности данному вопросу придает тот факт, что полигон твердых коммунальных отходов ООО «Полигон» в Междуреченске еще в 2016 году исчерпал свою мощность и, согласно постановлению коллегии администрации Кемеровской области от 26.09.2016, подлежит закрытию с дальнейшей рекультивацией, - отмечает юрист портала pravonaotvet.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU