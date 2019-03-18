2019-03-18T08:17:01+03:00
Общество

На кемеровском перекрестке отключат светофоры

Это связано с ремонтом
Екатерина БОРМОТОВА
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Светофор не будет работать несколько часовСветофор не будет работать несколько часовФото: Ольга Крыльцова
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В Кемерове на одном из перекрестков отключат светофоры. Это связано с работами горэлектросети.

В понедельник, 18 марта, в центре Кемерова будут вестись работы на горэлектросетях. В связи с этим временно будет отключена электроэнергия на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной, а также улиц Соборной и Гагарина.

На пересечении Сибиряков-Гвардейцев - Соборной электроэнергию отключат с 13.00 до 16.30. Здесь находится светофорный объект, однако его работа будет продолжаться в заданном режиме, поскольку он будет подключен к генератору.

В это же время будет отключена электроэнергия на пересечении Соборной - Гагарина. Здесь светофоры будут отключены. Водителей просят действовать по правилам дорожного движения для нерегулируемых перекрестков, сообщили в ЦОДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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